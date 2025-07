RJ: Policiais encontram laboratório para produção de cocaína e estufa com 300 pés de maconha

Policiais encontraram um laboratório para a produção de cocaína e uma estufa com 300 pés de maconha no Rio de Janeiro. Barricadas foram incendiadas e cinco unidades de saúde suspenderam o atendimento. Um morador foi atingido por uma bala perdida. O estado de saúde dele não foi divulgado. Dois suspeitos também foram baleados e estão internados sob custódia. O setor de inteligência da PM descobriu que traficantes do Espírito Santo estavam escondidos no Complexo da Maré. Eles seriam ligados à facção criminosa Terceiro Comando Puro e estariam envolvidos em disputas por território.



