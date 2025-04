RJ recebe título oficial de Capital Mundial do Livro, dado pela Unesco

O Rio de Janeiro recebeu, nesta quarta (23), o título oficial de Capital Mundial do Livro. É um reconhecimento da Unesco a cidades que demonstram excelência em políticas de promoção da leitura. A cerimônia que formalizou o título reuniu personalidades da cultura brasileira, em um teatro do Rio. A prefeita de Estrasburgo, na França, a última capital mundial do livro, passou o bastão para o prefeito Eduardo Paes.



