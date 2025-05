Rodovia mais perigosa do Brasil, BR-116 acumula 531 mortes só nos primeiros quatro meses do ano

A BR-116 é a rodovia mais perigosa do Brasil. Nos primeiros quatro meses do ano, 531 pessoas morreram em acidentes ao longo da estrada que corta 10 estados. Em seguida aparece a BR-101, que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, com 420 mortes. A imprudência dos motoristas é a principal causa de acidentes.



