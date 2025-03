Rodrigo Garro pode não jogar na primeira partida contra o Palmeiras pela final do Paulistão

O técnico Ramón Díaz ainda não sabe se vai poder contar com meio-campo argentino Rodrigo Garro no primeiro jogo da final do Paulistão. O jogador sofre com dores no joelho desde 2024 e jogou a Pré-Libertadores no sacrifício. Se não puder contar com o argentino, Ramón Díaz terá de improvisar, já que o substituto direto, Igor Coronado, também está machucado. Uma das soluções pode ser Romero.



