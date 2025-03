Rompimento de barragem provoca inundações em cidade na Espanha

O rompimento de uma barragem causou inundações em uma cidade no oeste da Espanha. Mais de 30 carros foram arrastados pela força da água. As autoridades informaram que duas pessoas foram resgatadas, mas ninguém ficou ferido. De acordo com a prefeitura, a última inspeção foi realizada há 2 anos.



