Rosas de Ouro vira na última nota e é campeã do Carnaval de São Paulo

A Rosas de Ouro virou na última nota e se consagrou a campeã do Carnaval de São Paulo. A escola de samba não ganhava há 15 anos. Um dos destaques foi o samba enredo, que contou a história dos jogos. Acadêmicos do Tucuruvi e Mancha Verde foram rebaixadas para o grupo de acesso.



