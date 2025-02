RS enfrenta nova onda de calor; temperaturas podem passar dos 40°C

O Rio Grande do Sul enfrenta uma nova onda de calor e as temperaturas podem passar dos 40°C, especialmente no início da próxima semana, quando deve acontecer o pico de calor. Dois alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Santa Catarina também deve registrar temperaturas mais elevadas do que o normal.



