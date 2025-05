RS entra em alerta severo para temporais um ano após enchentes que devastaram o estado

Moradores do Rio Grande do Sul estão em alerta severo para a chegada de temporais nesta semana, um ano depois das chuvas que deixaram o estado debaixo d'água. Nesta quinta-feira (08), cidades do interior gaúcho já registraram transtornos por causa de tempestades e ventania. O vendaval atingiu municípios do oeste gaúcho, com rajadas de vento acima de 100 quilômetros por hora. Os temporais avançam pelo estado e devem atingir a região metropolitana de Porto Alegre com mais intensidade nesta sexta-feira (09). Mesmo com risco de alagamentos e ventos fortes, a Defesa Civil descartou que a situação seja semelhante a que o estado enfrentou em maio do ano passado.



