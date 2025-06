Rumble e Trump Media entram com pedidos na Justiça dos EUA contra o ministro Alexandre de Moraes

As empresas americanas Rumble e Trump Media entraram com pedidos na Justiça dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na ação, as empresas afirmam que "as ordens de silêncio, conforme emitidas, censuram o discurso político legítimo nos Estados Unidos, minando proteções constitucionais fundamentais". As ordens exigem ainda que a Rumble designe um representante legal no Brasil exclusivamente para o propósito de aceitar a notificação das ordens de silêncio e submeter-se à autoridade do juiz Moraes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!