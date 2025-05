Rússia aguarda resposta da Ucrânia para retomar as conversas de paz

A Rússia espera uma resposta da Ucrânia para retomar as conversas de paz. Nesta quinta (29), mais um militar russo morreu em uma explosão que ainda é investigada pela polícia. O major Zaur Gurtsiev era apontado como responsável pelos ataques aéreos durante o cerco a Mariupol, na Ucrânia, em 2022. Cerca de oito mil pessoas morreram do lado ucraniano na operação. Com o avanço dos ataques, segue indefinida a participação da Ucrânia na rodada de negociações sugerida pela Rússia para a semana que vem, na Turquia.



