Rússia faz novos ataques à Ucrânia em meio às discussões de cessar-fogo

A Rússia fez novos ataques aéreos contra a Ucrânia, mesmo depois de sinalizar a possibilidade de um diálogo direto com os líderes do país invadido. Mísseis e drones russos atingiram várias regiões do território ucraniano. Em Zaporizhzhya, no leste do país, uma mulher morreu e outras 23 pessoas ficaram feridas. Os combates na Ucrânia foram retomados depois do cessar-fogo anunciado para a Páscoa, que durou 30 horas e terminou ontem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!