Rússia realiza um dos ataques mais violentos contra a capital ucraniana

Pelo menos 19 pessoas morreram e 60 ficaram feridas

A Rússia realizou durante a madrugada desta quinta-feira (28) um dos ataques mais violentos contra a capital ucraniana. Pelo menos 19 pessoas morreram e 60 ficaram feridas. O relógio marcava 5h40 da manhã quando um míssil russo atingiu uma área residencial em Kiev.  

Equipes de resgate passaram o dia em busca de sobreviventes nos escombros. As explosões também danificaram prédios de organizações internacionais do Reino Unido e da União Europeia. 

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a presidente da União Europeia e outros líderes mundiais condenaram os ataques. E o embaixador russo, Andrey Kelin, foi convocado para prestar esclarecimentos.



