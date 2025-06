Saiba qual é a previsão do tempo para esta quarta (4)

O avanço de uma nova frente fria ajuda o retorno das instabilidades sobre parte do Sudeste. Na capital paulista e no Rio de Janeiro, quarta-feira (4) de sol sem chuva. Volta a esquentar, com máximas de 27 em São Paulo e de 31 graus no Rio. No Recife, o alerta é para temporais ao longo do dia. Hoje (3), os maiores volumes de chuva se concentraram justamente nos estados do Sudeste. Tarde de quarta-feira com máxima de 24 graus em Porto Alegre. 28 graus em Brasília. Em Vitória e em Natal faz até 29 graus e até 32 em Belém.



