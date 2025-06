Saiba qual é a previsão do tempo para esta quinta (26)

O Sul segue como destaque de região mais fria do país. Na madrugada, podemos ter a ocorrência de chuva congelada ou congelante sobre a campanha gaúcha. Nos dois fenômenos, o floquinho de gelo sai da nuvem, derrete e congela até chegar ao solo. Já nas próximas horas, as instabilidades ganham força mais uma vez sobre a região. Em São Paulo, quinta-feira (25) de tempo firme e ensolarado. À tarde, esquenta até os 26 graus. Na sexta (27), tem virada no tempo com pancadas logo cedo. Máxima de 23. No sábado (28), o tempo volta a abrir.



