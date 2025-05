Saiba qual é a previsão do tempo para esta quinta (29)

Além da expectativa pela neve na região Sul, todo o leste e o litoral do Rio Grande do Sul seguem na rota dos temporais. A presença de um ciclone extratropical próximo à costa gaúcha provoca chuvas e ventos fortes na região. Esta quinta-feira (29) terá alerta de temporais ainda durante a madrugada em Porto Alegre. A mínima será de 8°C ao amanhecer. Em São Paulo, chuva apenas na parte da manhã com mínima de 13°C à noite. Em Brasília, o tempo será firme e ensolarado.



