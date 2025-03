Saiba qual é a previsão do tempo para esta sexta (28)

Durante esta sexta (28), vários estados devem registrar chuva forte. Em Porto Alegre, o dia começa com sol entre nuvens. À tarde, a chance de chuva forte com raios aumenta. Em Belém, chove a qualquer hora e é alto o risco de transtornos. Em São Paulo, pode chover em pontos isolados. Uma nova frente fria reforça as instabilidades na região Sul. No interior do país e entre o Norte e o Nordeste, os ventos úmidos formam nuvens de chuva.



