Saiba qual é a previsão do tempo para esta terça (1º)

O ar polar avança e traz ventos mais frescos para o Sudeste, com queda nas temperaturas já nesta terça-feira (1º). A nova onda de frio atinge áreas do sul e oeste de São Paulo, além de quase todo o estado de Mato Grosso do Sul. No Rio de Janeiro, parte de Minas e de Goiás, a queda nas temperaturas é esperada a partir de quarta-feira (2). Já na manhã desta terça-feira, deve gear em quase todo o Rio Grande do Sul, no interior catarinense e no sul do Paraná. Em vários municípios, as temperaturas mínimas devem ser negativas. Em São Paulo, tempo instável, com céu encoberto e chuva a qualquer hora. Máxima de 17 graus. Em Salvador faz até 27 com chuva isolada à tarde. Em Boa Vista, pancadas a qualquer hora. E esquenta até os 34.



