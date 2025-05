Saiba qual é a previsão do tempo para esta terça (6)

A partir desta segunda-feira (05), um bloqueio atmosférico impede a formação de nuvens de chuva e, como consequência, as temperaturas sobem. Esse padrão de tempo seco e quente deve predominar até sábado (10), na região Centro-Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul com temperaturas até cinco graus acima da média. Na capital paulista, os próximos dias seguem com muito sol, poucas nuvens e calor. As máximas chegam aos 30 graus sem previsão de chuva.



