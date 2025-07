Saiba qual é a previsão do tempo para este fim de semana

Em algumas áreas do litoral de São Paulo, no leste de Minas Gerais e no Espírito Santo, a entrada de umidade do oceano deve provocar pancadas de chuva. Em Porto Alegre e na capital paulista, sábado (12) terá tempo firme e ensolarado, com máximas de 18°C e 24°C. No Recife (PE), esquenta até os 28°C e há alerta de chuva forte pela manhã. Nesta sexta-feira (11), a chuva mais volumosa caiu sobre a Paraíba. As imagens de satélite mostram as instabilidades concentradas no extremo Norte do país. Elas são essas manchas mais avermelhadas.



