Santarém (PA) decreta estado de emergência ambiental após queimadas

Santarém, no Pará, decretou estado de emergência ambiental em razão da baixa qualidade do ar provocada por queimadas. A fumaça atinge cidades no oeste do estado. O município aumentará o efetivo dos bombeiros para 144 colaboradores e receberá oito novos caminhões para combate ao fogo. O Pará registrou mais de 50 mil focos de incêndio nesta segunda (2). Desde agosto está proibido o uso do fogo para limpeza de terrenos no estado.