Santos anuncia a renovação de contrato com o craque Neymar

O Santos anunciou a renovação de contrato com o craque e ídolo alvinegro Neymar. O novo contrato vale até o fim deste ano, com a possibilidade de renovação por mais seis meses. Desde que voltou ao Brasil, Neymar fez 12 jogos, marcou três gols e convive com uma série de lesões. No Campeonato Brasileiro, o Santos está na 15ª posição.



