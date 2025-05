Santos apresenta Cleber Xavier como novo treinador; ele estreia nesta quinta (1º)

O Santos apresentou, nesta quarta (30), o novo treinador. Cleber Xavier assumiu o cargo e já estreia amanhã (1º), na Copa do Brasil. Será o maior desafio da carreira do técnico, que assinou um contrato até o fim do ano. A contratação gerou opiniões diferentes por parte dos torcedores. Nos últimos cinco anos, 12 treinadores comandaram o clube. Confira!



