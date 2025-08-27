Santos apresenta Juan Pablo Vojvoda como novo técnico do time

O Santos apresentou, nesta terça-feira (26), o novo técnico do time. O argentino Vojvoda assinou contrato de um ano e meio e já começou a trabalhar. Vojvoda vai trabalhar pela segunda vez no futebol brasileiro. Nas últimas quatro temporadas, ele esteve no Fortaleza. A estreia pelo Santos vai acontecer, domingo (31), contra o Fluminense. O novo técnico espera contar com Neymar em campo.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!