Santos espera aumentar receita e se recuperar de dívida milionária com o retorno de Neymar

Neymar vai reencontrar o Santos em uma situação financeira difícil, com uma dívida de aproximadamente R$ 700 milhões. A aposta do Alvinegro praiano é que justamente o retorno do jogador, mesmo que por poucos meses, leve o clube para um outro patamar. A diretoria do Santos está otimista quanto ao impacto que Neymar pode causar tanto dentro, quanto fora de campo. Para pagar o salário e viabilizar a chegada do craque ao time, o clube paulista pretende atrair mais investidores e aumentar as receitas, com vendas de camisas e novos sócios-torcedores.