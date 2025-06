São Paulo anuncia a demissão de Zubeldía; Hernán Crespo deve assumir o cargo

A parada de um mês do Campeonato Brasileiro já provocou a primeira queda de técnico. O São Paulo confirmou, nesta segunda-feira (16), que Luís Zubeldía não é mais o treinador do time. Após a derrota por 3 a 1 para o Vasco, o treinador avisou a diretoria que iria deixar o clube, mas a saída só foi oficializada hoje (16). O desempenho atual do time foi determinante para a saída. Zubeldía não conquistou títulos, mas deixa o São Paulo classificado para as oitavas de final da copa do Brasil e da Libertadores.



