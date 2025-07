São Paulo conquista segunda vitória seguida sob o comando do técnico Hernán Crespo

O São Paulo conquistou a segunda vitória seguida sob o comando do técnico Hernán Crespo. O resultado contra o Juventude afastou o Tricolor da zona do rebaixamento. No fim do jogo, Ferreirinha deu um lindo drible na linha de fundo, tocou para Marcos Antônio, que serviu Luciano. O artilheiro não desperdiçou e balançou as redes do Juventude. Com a vitória, o Tricolor subiu para o 12º lugar, enquanto o Juventude segue na 18ª posição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!