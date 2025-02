A sétima rodada do Campeonato Paulista, que marcou a volta de Neymar ao Santos, foi cheia de gols. O São Paulo goleou o Mirassol e venceu por 4 a 1. A história do quadrado mágico começa a virar realidade no Morumbis. Oscar abriu o placar com um belo gol. Calleri, Enzo Fernandes e André Silva também marcaram.