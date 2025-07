São Paulo registra mais 31 ataques a ônibus em menos de 24 horas

A insegurança no transporte público continua na Região Metropolitana de São Paulo. Entre a noite desta quinta-feira (17) e a manhã desta sexta (18), 31 ônibus foram atacados. Em São Bernardo do Campo, sete veículos foram alvos de vandalismo, principalmente com bolinhas de gude. Um vídeo mostra o momento em que uma passageira, em Osasco, é ferida dentro do coletivo. Desde o início de junho, 844 ônibus já foram depredados na capital e no entorno. Oito pessoas estão presas, suspeitas de envolvimento nos ataques, e a principal linha de investigação aponta para uma disputa entre empresas de transporte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!