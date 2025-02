O São Paulo venceu o Corinthians e se consagrou pentacampeão da Copinha no dia de aniversário de 471 anos da capital e de 95 do clube. O Timão chegou a abrir uma vantagem de dois gols, mas o Tricolor caprichou no segundo tempo e ganhou de virada. A festa marcou a reinauguração do Pacaembu, que passou por uma grande reforma.