Seca histórica do Rio Negro revela um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil

A seca histórica do Rio Negro trouxe à tona um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil. São gravuras feitas pelos povos que habitavam a região há dois mil anos. Nos últimos 12 mil anos, toda essa região da bacia amazônica foi o lar de diferentes povos indígenas, por isso tantas marcas. De acordo com pesquisadores, são cerca de dez mil sítios arqueológicos na região. A maioria ainda não catalogada. São locais remotos, escondidos pela floresta.