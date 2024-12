Secretaria de Defesa do Consumidor e Procon-RJ entram com ação contra a concessionária Águas do Rio A medida foi tomada depois do rompimento de uma adutora, na zona norte da capital, o que provocou a morte de uma moradora de 79 anos

