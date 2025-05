Segunda fase do julgamento do rapper P. Diddy começa na próxima semana

Começa na próxima semana, a segunda fase do julgamento do rapper americano Sean Combs, conhecido como P. Diddy. A promotoria vai detalhar as acusações contra o cantor e os advogados de Diddy as estratégias da defesa. O Tribunal de Manhattan volta a ser o centro das atenções na segunda semana do julgamento que pode definir o destino de um dos nomes mais influentes da música. A promotoria tenta convencer o júri de que Diddy Combs usava a fama e o prestígio que tinha na indústria musical para montar uma rede criminosa para coagir e abusar de mulheres. P.Diddy está preso há seis meses aguardando o julgamento.



