Segundo suspeito de participar do atentado contra o bicheiro Vinicius Drummond no RJ é preso

A polícia do Rio prendeu nesta segunda-feira (21) o segundo envolvido na tentativa de homicídio ao contraventor Vinicius Drumond. O policial militar Luiz César Cunha se entregou, na delegacia de homicídios. O crime aconteceu há dez dias, quando o bicheiro saía da academia, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. A via estava com bastante movimento e o tiroteio parou o trânsito. Câmeras de segurança de uma padaria registraram o PM no dia do crime poucas horas antes do atentado. Um outro suspeito foi preso no sábado (19). Outros dois são procurados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!