Segurança é reforçada na zona norte do RJ após sargento da PM morrer em ação contra o tráfico

A segurança foi reforçada na zona norte do Rio de Janeiro, depois que um sargento da Polícia Militar morreu durante uma ação contra o tráfico de drogas. Há cinco anos, o mesmo policial ficou conhecido por socorrer um colega baleado durante uma operação. A ação salvou a vida do sargento Marco Antônio Maia, que morreu quatro anos depois ao entrar por engano numa comunidade. O Rio de Janeiro chegou a 34 agentes de segurança pública mortos, em 2025, na capital e na região metropolitana.



