Seleção brasileira desembarca no Equador para jogo das eliminatórias da Copa do Mundo

A seleção brasileira desembarca, neste momento, no Equador para o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil tenta se recuperar, depois da goleada sofrida para a Argentina na última rodada. Carlo Ancelotti comandou o treinou, antes da viagem. Pela primeira vez, ele reuniu os 25 convocados. Marquinhos, Beraldo e Carlos Augusto, que disputaram a final da Liga dos Campeões, no sábado (31), se juntaram ao grupo. Teve também o encontro de estreantes na seleção: o técnico Carlo Ancelotti com Alexsandro, zagueiro do Lille, da França, que tem chance de aparecer no time titular, na quinta-feira (5). O Brasil até pode conquistar a vaga para a Copa do Mundo no fim desta Data Fifa, mas depende de outros resultados.



