Sem previsão de alta, Bolsonaro permanece internado na UTI de hospital em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na UTI de um hospital particular em Brasília, sem previsão de alta. De acordo com boletim médico divulgado nesta sexta (25), ele não teve novo pico de pressão alta e tomografias mostram que a recuperação está dentro do esperado, sem necessidade de novas intervenções. Bolsonaro foi operado no abdômen há duas semanas.



