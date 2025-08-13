Logo R7.com
Senado aprova projeto que pode reduzir as filas do INSS

O texto agora segue para sanção do presidente Lula

JR na TV|Do R7

O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (12) um projeto que pode reduzir as filas do INSS. A expectativa em torno da medida provisória é que ela crie um programa de gerenciamento de benefícios do INSS e também revise os benefícios concedidos à população. O texto foi aprovado no Senado na data limite pra não perder a validade e agora segue para sanção do presidente Lula.

