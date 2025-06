Senado aprova projeto que prevê aumento no número de deputados federais

O Senado aprovou agora há pouco o projeto que prevê o aumento no número de deputados federais. Os senadores aprovaram por 41 votos a favor - o mínimo necessário. A proposta quer aumentar de 513 para 531 as cadeiras na Câmara. Segundo cálculos da casa, os novos deputados representam um acréscimo de mais de R$ 64 milhões por ano com salários e benefícios. O aumento surgiu como uma alternativa a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, de redistribuição de vagas entre os estados. De acordo com o último censo do IBGE, a mudança populacional impactaria na representatividade de 14 estados.



