Senador Marcos do Val faz live para atacar Moraes e volta a descumprir decisão do STF

Político está de tornozeleira eletrônica e foi proibido de usar redes sociais por determinação da justiça

JR na TV|Do R7

O senador Marcos do Val, do Podemos-ES, voltou a descumprir uma decisão do STF. Ele fez uma live, na internet, para atacar o ministro Alexandre de Moraes. Do Val está de tornozeleira eletrônica e foi proibido de usar redes sociais por determinação da justiça. Ele alega perseguição política. Em julho, o senador viajou aos Estados Unidos com um passaporte diplomático, sem a autorização do STF. Alexandre de Moraes já havia alertado que o descumprimento da decisão pode levar o senador à prisão.

