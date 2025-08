Senadores da oposição mantêm ocupação da mesa diretora em protesto contra prisão de Bolsonaro

Senadores da oposição decidiram manter a ocupação da mesa diretora mesmo depois que as luzes do plenário foram apagadas. O ato é um protesto contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, que decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por descumprimento das medidas cautelares.



