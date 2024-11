Serra Catarinense registra geada em pleno mês de novembro

A serra de Santa Catarina registrou geada em pleno mês de novembro com temperatura mínima de 2,5ºC. Na região do Vale dos Caminhos da Neve, no município de São Joaquim, as áreas mais altas e abertas ficaram cobertas pelos flocos de gelo. O fenômeno foi registrado a 42 dias do verão. As geadas são comuns em São Joaquim e nas cidades vizinhas e ocorrem por causa da queda da temperatura quando a umidade do ar está alta.