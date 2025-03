Sete deputados federais devem perder mandatos por conta das novas regras das sobras eleitorais

O Supremo Tribunal Federal decidiu que sete deputados federais que já exercem o mandato há dois anos devem perder a vaga por causa das novas regras para a distribuição das chamadas sobras eleitorais. Por seis votos a cinco, os ministros do STF decidiram pelo efeito imediato do entendimento da Corte sobre como devem ser distribuídas as vagas remanescentes da eleição de 2022.



