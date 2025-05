Setor de serviços cresce pelo segundo mês seguido no Brasil

O setor de serviços cresceu pelo segundo mês seguido no Brasil, com expansão de 0,3% em março deste ano. No mês anterior, o avanço havia sido de 0,9%. O acumulado dos dois últimos meses é 1,2%. A maior expansão de serviços veio do setor de transportes seguido de serviço prestados às famílias e serviços administrativos. Na comparação de março com fevereiro, Goiás, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná foram os estados com maior destaque positivo. Por outro lado, Mato Grosso, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo registraram os piores números do setor.



