Show de João Gomes termina com tiroteio em Olinda (PE); sete pessoas ficaram feridas

Sete pessoas ficaram feridas durante um tiroteio em um show do cantor João Gomes na Praça do Carmo, em Olinda. Entre as vítimas, está uma turista de São Paulo. Ela foi atingida por um tiro na perna e encaminhada para o hospital. Segundo a polícia, a confusão teria começado após uma briga e ninguém foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!