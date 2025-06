Sirenes soam no norte de Israel mesmo com o cessar-fogo iminente

Mesmo com o cessar-fogo iminente, Israel está em alerta. Agora há pouco, as sirenes soaram no norte do país depois que drones foram detectados na região de Golã. Já a agência oficial de notícias do Irã emitiu há algumas horas um aviso para que moradores deixassem um distrito perto da cidade. O anúncio foi feito logo depois que Israel fez um alerta de bombardeio contra Teerã, capital do Irã.



