Na Síria, rebeldes contrários ao governo de Bashar al-Assad conquistaram a quarta maior cidade do país. O exército sírio reconheceu a derrota e retirou as tropas de Hama. A cidade está localizada a 200 quilômetros da capital, Damasco. O avanço ampliou as áreas controladas pelos rebeldes. Desde o início da ofensiva, mais de 700 pessoas morreram.