Só neste ano, cinco motoristas foram agredidos no trabalho em Salvador (BA)

Somente neste ano, cinco motoristas de ônibus foram agredidos enquanto trabalhavam, em Salvador. No último caso, o motorista foi atacado porque impediu um passageiro de embarcar com uma tesoura grande. Testemunhas disseram que, assim que desceu do ônibus, o passageiro arremessou uma pedra contra o condutor. Ele levou cinco pontos no queixo.



