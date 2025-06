Sobe para 143 o número de municípios afetados pelas fortes chuvas no RS

Subiu para 143, os municípios afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Mais de sete mil pessoas tiveram que sair de casa, em todo o estado. Nesta terça-feira (23), militares do exército e dois caminhões chegaram à região das ilhas, em Porto Alegre, para apoiar a Defesa Civil na assistência aos moradores atingidos pela inundação. A ação foi solicitada pela prefeitura, e a previsão é que o exército atue até quarta auxiliando em resgates, apoio logístico e entrega de mantimentos. O Rio Jacuí, que transbordou e inundou a cidade de Rio Pardo - é um dos principais afluentes que deságuam no Guaíba. Isso provoca a elevação do volume de água no lago, que está há quatro dias acima da cota de alerta. Nos pontos mais afastados das ilhas, a água do Guaíba cobriu as ruas A ajuda só chega em barcos.



