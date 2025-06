Sobe para 68 o número de municípios atingidos pelas fortes chuvas no RS

Subiu para 68 o número de municípios atingidos pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Até agora, duas pessoas morreram e uma segue desaparecida. A vítima mais recente é um jovem de 21 anos, arrastado pela correnteza do Rio Caí, na Serra Gaúcha. Em várias regiões, como Canoas, Porto Alegre e Lajeado, ruas foram alagadas, famílias precisaram deixar suas casas e serviços de transporte foram afetados. O governo estadual estima que o volume acumulado de chuva possa chegar a 450 milímetros, o que mantém a Defesa Civil e a população em alerta.



