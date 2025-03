Sobrado de três andares desaba e mata uma pessoa no centro do RJ

Um sobrado de três andares desabou no centro do Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira (20), matando uma pessoa que estava dentro de um carro atingido pelos escombros. O casarão, que estava abandonado, já havia sido notificado pela prefeitura para reparos na estrutura, e o proprietário pode ser responsabilizado pelo ocorrido. Os bombeiros realizaram buscas nos escombros para verificar se havia outras vítimas, enquanto a Defesa Civil interditou a área para avaliar riscos de novos desabamentos. O último andar do imóvel começou a ser demolido no fim do dia, e as causas do acidente serão investigadas.



